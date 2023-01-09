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Силы ПВО сбили российский дрон на подлете с моря в Николаевской области

Фото: силы ПВО сбили российский дрон на подлете с моря в Николаевской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Воздушные силы Украины утром 9 января уничтожили российский беспилотник на подлете с моря в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение воздушного командования "Юг".

Сообщается, что около 09:00 на подлете с моря в Очаковский порт силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидирован российский ударно-разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня.

Там отметили, что враг продолжает проводить воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов. Аналогичный БПЛА был уничтожен и 7 января.

Напомним, вчера над Днепропетровской областью Воздушные силы Украины сбили российский разведывательный беспилотник.

Ранее сообщалось, что российские войска начали использовать разведывательные беспилотники "Орлан-10" для сброса осколочных гранат.

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Николаевская областьдрониВоздушные силы Украины