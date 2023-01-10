Силы ПВО сбили российский беспилотник "Орлан-10" в Николаевской области

Во вторник, 10 января, Вооруженные силы Украины сбили вражеский "Орлан-10" в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Воздушного командования "Юг".

Отмечается, что произошло в полдень в Николаевской области.

"Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбит российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Напомним, что воздушные силы Украины утром 9 января уничтожили российский беспилотник на подлете с моря в Николаевской области.

Ранее сообщалось, что российские войска начали использовать разведывательные беспилотники "Орлан-10" для сброса обломочных гранат.

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