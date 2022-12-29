У Києві та області було чути вибухи: що відомо

Фото: у Києві вранці 29 грудня було чути вибухи (Getty Images)

У Києві та області вранці 29 грудня під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців.

За інформацією місцевих жителів, вибухи було чути у різних районах столиці. Попередньо над областю спрацювала система протиповітряної оборони. Військова адміністрація та влада поки не коментували цю інформацію. Оновлено 8:33. Київська військова адміністрація зазнає роботи системи ППО над містом. Військові закликають громадян пройти до укриття та зберігати спокій.