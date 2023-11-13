Сили ППО збили п'ять розвідувальних безпілотників на Південному напрямку
Українська протиповітряна оборона сьогодні, 13 листопада, збила п'ять ворожих розвідувальних дронів на Південному напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 5 російських розвідувальних БпЛА", - йдеться у повідомленні.
- "Мерлін-ВР" - три штуки;
- "Орлан-10" - дві штуки.
Зазначається, що чотири дрони збили в Херсонській області, ще один знищили в Миколаївській області.
У Повітряних силах показали відео знищення
"На відео - збиття російського ворожого безпілотника "Орлан-10", - написали військові.
Українські війська знищують російські дрони
Бійці ЗСУ регулярно захищають українське небо від ворожих дронів і безпілотників.
Нещодавно українські військові збили ворожий дрон у Дніпропетровській області. Йдеться про "Орлан-10".
Також українські прикордонники збили чергову ворожу ціль. Так, у Харківській області ДПСУ приземлила російський дрон.
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