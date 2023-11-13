Сили ППО збили п'ять розвідувальних безпілотників на Південному напрямку

Українська протиповітряна оборона сьогодні, 13 листопада, збила п'ять ворожих розвідувальних дронів на Південному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ .

"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 5 російських розвідувальних БпЛА", - йдеться у повідомленні.

"Мерлін-ВР" - три штуки;

"Орлан-10" - дві штуки.

Зазначається, що чотири дрони збили в Херсонській області, ще один знищили в Миколаївській області.

У Повітряних силах показали відео знищення

"На відео - збиття російського ворожого безпілотника "Орлан-10", - написали військові.

Українські війська знищують російські дрони

Бійці ЗСУ регулярно захищають українське небо від ворожих дронів і безпілотників.

Нещодавно українські військові збили ворожий дрон у Дніпропетровській області. Йдеться про "Орлан-10".

Також українські прикордонники збили чергову ворожу ціль. Так, у Харківській області ДПСУ приземлила російський дрон.