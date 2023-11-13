Силы ПВО сбили пять разведывательных беспилотников на Южном направлении

Украинская противовоздушная оборона сегодня, 13 ноября, сбила пять вражеских разведывательных дронов на Южном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

"Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 5 российских разведывательных БпЛА", - говорится в сообщении. "Мерлин-ВР" - три штуки;

"Орлан-10" - две штуки. Отмечается, что четыре дрона сбили в Херсонской области, еще один уничтожили в Николаевской области. В Воздушных силах показали видео уничтожение "На видео - сбитие российского вражеского беспилотника "Орлан-10", - написали военные. Украинские войска уничтожают российские дроны Бойцы ВСУ регулярно защищают украинское небо от вражеских дронов и беспилотников. Недавно украинские военные сбили вражеский дрон в Днепропетровской области. Речь идет об "Орлане-10". Также украинские пограничники сбили очередную вражескую цель. Так, в Харьковской области ГПСУ приземлила российский дрон.