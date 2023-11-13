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Силы ПВО сбили пять разведывательных беспилотников на Южном направлении

Николаевская и Херсонская области, Понедельник 13 ноября 2023 17:45
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Силы ПВО сбили пять разведывательных беспилотников на Южном направлении Архивное фото: Силы ПВО сбили пять разведывательных беспилотников (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинская противовоздушная оборона сегодня, 13 ноября, сбила пять вражеских разведывательных дронов на Южном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

"Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 5 российских разведывательных БпЛА", - говорится в сообщении.

  • "Мерлин-ВР" - три штуки;
  • "Орлан-10" - две штуки.

Отмечается, что четыре дрона сбили в Херсонской области, еще один уничтожили в Николаевской области.

В Воздушных силах показали видео уничтожение

"На видео - сбитие российского вражеского беспилотника "Орлан-10", - написали военные.

Украинские войска уничтожают российские дроны

Бойцы ВСУ регулярно защищают украинское небо от вражеских дронов и беспилотников.

Недавно украинские военные сбили вражеский дрон в Днепропетровской области. Речь идет об "Орлане-10".

Также украинские пограничники сбили очередную вражескую цель. Так, в Харьковской области ГПСУ приземлила российский дрон.

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