UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сили ППО збили крилаті ракети у Дніпропетровській області

Фото: Повітряні сили збили ракети над Дніпропетровської областю (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері у понеділок, 26 лютого, Сили протиповітряної оборони збили крилаті ракети у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

"Крилаті ракети збили сили ППО сьогодні ввечері у Криворізькому районі", - йдеться у повідомленні.

Більш детальної інформації Лисак не надав.

Повітряна атака на Україну

Ввечері росіяни вкотре запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні. Спочатку їх фіксували у південних регіонах - Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Згодом Повітряні сили повідомили про загрозу дронів для Дніпропетровської області.

Зокрема, ввечері 26 лютого збили російський дрон над Дніпропетровською областю.

Більш детально про те, де зараз помітили безпілотники росіян - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Атака дронів