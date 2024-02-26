Силы ПВО сбили крылатые ракеты в Днепропетровской области

"Крылатые ракеты сбили силы ПВО сегодня вечером в Криворожском районе", - отмечается в сообщении.

Более подробной информации Лысак не предоставил.

Воздушная атака на Украину

Вечером россияне в очередной раз запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине. Сначала их фиксировали в южных регионах - Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Позже Воздушные силы сообщили об угрозе дронов для Днепропетровской области.

В частности, вечером 26 февраля сбили российский дрон над Днепропетровской областью.

Более подробно о том, где сейчас заметили беспилотники россиян - в материале РБК-Украина.

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