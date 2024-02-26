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Силы ПВО сбили крылатые ракеты в Днепропетровской области

Фото: Воздушные силы сбили ракеты над Днепропетровской областью (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером в понедельник, 26 февраля, Силы противовоздушной обороны сбили крылатые ракеты в Криворожском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

"Крылатые ракеты сбили силы ПВО сегодня вечером в Криворожском районе", - отмечается в сообщении.

Более подробной информации Лысак не предоставил.

Воздушная атака на Украину

Вечером россияне в очередной раз запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине. Сначала их фиксировали в южных регионах - Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Позже Воздушные силы сообщили об угрозе дронов для Днепропетровской области.

В частности, вечером 26 февраля сбили российский дрон над Днепропетровской областью.

Более подробно о том, где сейчас заметили беспилотники россиян - в материале РБК-Украина.

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Атака дронов