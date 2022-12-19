Сили ППО збили над Києвом вже 9 "Шахедів": залишайтесь в укриттях

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА .

"Працює ППО. На даний момент в повітряному просторі столиці збито вже 9 ворожих БПЛА" - заначили у військовій адміністрації.

Киянам нагадали, що повітряна тривога все ще триває та закликали перебувати в укриттях допоки не буде сигналу про відбій.