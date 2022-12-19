Силы ПВО сбили над Киевом уже 9 "Шахедов": оставайтесь в укрытиях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА .

"Работает ПВО. На данный момент в воздушном пространстве столицы сбито уже 9 вражеских БПЛА", - отметили в военной администрации.

Киевлянам напомнили, что воздушная тревога все еще продолжается и призвали находиться в укрытиях пока не будет сигнала об отбое.