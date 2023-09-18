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Сили ППО збили дві ворожі ракети у небі Дніпропетровської області

Фото: сили ППО збили дві ворожі ракети на небі Дніпропетровської області (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Українські сили протиповітряної оборони у небі Дніпропетровської області знищили дві ворожі крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Під ранку над областю збили дві крилаті ракети. Дякую захисникам за цілодобовий захист неба", - йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА.

Нічна атака по Україні 18 вересня

Російські війська завдали комбінованої атаки територією України вночі 18 вересня. Спочатку окупанти застосували ударні дрони-камікадзе, направивши їх переважно у центральні та південні області країни.

Пізніше були задіяні крилаті ракети, випущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Під час повітряної тривоги повідомляли про вибухи у Хмельницькій області, у регіоні працювали сили ППО.

Також пізніше стало відомо, що вночі 18 вересня ворог завдав удару допомогою БпЛА типу "Shahed-136/131" по Снігурівській громаді. Внаслідок влучення виникла пожежа у двоповерховій будівлі. Ударною хвилею пошкоджено розташовані поруч будівлі, що обійшлося без постраждалих.

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