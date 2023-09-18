Силы ПВО сбили две вражеские ракеты в небе Днепропетровской области

"Под утро над областью сбили две крылатые ракеты. Спасибо защитникам за круглосуточную защиту неба", - говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА.

Ночная атака по Украине 18 сентября

Российские войска нанесли комбинированную атаку по территории Украины ночью 18 сентября. Сначала оккупанты применили ударные дроны-камикадзе, направив их преимущественно в центральные и южные области страны.

Позже были задействованы крылатые ракеты, которые были выпущены со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

Во время воздушной тревоги сообщали о взрывах в Хмельницкой области, в регионе работали силы ПВО.

Также позже стало известно, что ночью 18 сентября враг нанес ударыс помощью БпЛА типа "Shahed-136/131" по Снегиревской громаде. В результате попадания возник пожар в двухэтажном здании. Ударной волной повреждены расположенные рядом здания, обошлось без пострадавших.