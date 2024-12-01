Сили ППО збили десятки дронів за ніч: скільки всього випустила Росія

Цієї ночі окупанти випустили по Україні 78 "Шахедів" та безпілотників невстановленого типу. Пуски були з трьох районів в Росії - Курську, Брянську та Орела.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що станом на 9:00 збили 32 ворожих дрони. Ще 45 російських безпілотників локаційно втрачено, один дрон у повітрі.