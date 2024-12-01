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Сили ППО збили десятки дронів за ніч: скільки всього випустила Росія

Фото: сили ППО збили 32 дрони РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 1 грудня випустила по Україні майже 80 дронів. Сили ППО працювали у шести областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Цієї ночі окупанти випустили по Україні 78 "Шахедів" та безпілотників невстановленого типу. Пуски були з трьох районів в Росії - Курську, Брянську та Орела.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що станом на 9:00 збили 32 ворожих дрони. Ще 45 російських безпілотників локаційно втрачено, один дрон у повітрі.

 

Масштабна атака РФ 28 листопада

Нагадаємо, цього тижня окупанти завдали нового масованого удару по Україні. Під обстрілом були енергетичні об'єкти по всій країні.

Були пошкоджені об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.

Через пошкодження енергетики в Україні посилили відключення світла. Прем'єр Денис Шмигаль зазначив, що поки неможливо спрогнозувати, коли ситуація зі світлом стабілізується.

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