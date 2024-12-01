Силы ПВО сбили десятки дронов за ночь: сколько всего выпустила Россия

Этой ночью оккупанты выпустили по Украине 78 "Шахедов" и беспилотников неустановленного типа. Пуски были из трех районов в России - Курск, Брянск и Орел.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что по состоянию на 9:00 сбили 32 вражеских дрона. Еще 45 российских беспилотников локационно потеряны, один дрон в воздухе.