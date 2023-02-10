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Силы ПВО сбили четыре "шахеда" над Одесской областью

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Одесская область, Пятница 10 февраля 2023 21:15
Силы ПВО сбили четыре "шахеда" над Одесской областью Фото: Силы ПВО сбили четыре "шахеда" над Одесской областью (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 10 февраля, подразделения ПВО сбили четыре "шахеда" над Одесской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Одесского ОВА Максима Марченко.

"Нашими подразделениями противовоздушной обороны в небе над Одесской областью были сбиты четыре дрона-камикадзе "Шахед", - говорится в сообщении.

Марченко отметил, что они пытались попасть в объекты энергетической инфраструктуры.

"Спасибо подразделениям ПВО, которые всегда на страже нашего неба и в очередной раз показали свой профессионализм", - добавил глава области.

Напомним, что в пятницу, 10 февраля, российские военные запустили по территории Украины беспилотные летательные аппараты. Части из них были сбиты в Николаевской области.

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