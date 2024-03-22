Сили ППО збили 92 повітряні цілі: скільки всього дронів і ракет випустила Росія

Всього окупанти застосували:

63 "Шахеди" (район пусків Приморсько-Ахтарськ - РФ);

12 балістичних ракет "Іскандер-М" (Бєлгородська область, Крим);

40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (з 13 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС - акваторія Каспійського моря);

5 крилатих ракет Х-22 (з п'яти бомбардувальників Ту-22М3 - Ростовська область);

7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (з 10 МіГ-31К - Тамбовська область);

2 керовані авіаційні ракети Х-59 (з 2 Су-30 (Су-34) - Запорізька область);

22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (Бєлгородська, Курська області).

Сили протиповітряної оборони України знищили 92 повітряні цілі, зокерма 55 дронів, 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Масштабна атака

В ніч на 22 березня загарбники масовано атакували Україну. Під ударом ворога була енергетика. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС, на Запорізькій АЕС є загроза блекауту.

Важка ситуація у Харкові, місто знеструмлене, є проблеми з інтернетом, водою, електротранспорт не працює.

Проблеми зі світлом виникли у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Одеській та Хмельницькій областях. Також атаковані об'єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській, Вінницькій, Миколаївській областях.

Що відомо про наслідки масованої атаки - у матеріалі РБК-Україна.