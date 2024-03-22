Сили ППО збили 92 повітряні цілі: скільки всього дронів і ракет випустила Росія

Росія цієї ночі випустила по Україні понад 150 дронів та ракет різних типів. Сили ППО збили 55 "Шахедів" та 37 ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Всього окупанти застосували:
Сили протиповітряної оборони України знищили 92 повітряні цілі, зокерма 55 дронів, 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 та дві керовані авіаційні ракети Х-59.
В ніч на 22 березня загарбники масовано атакували Україну. Під ударом ворога була енергетика. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС, на Запорізькій АЕС є загроза блекауту.
Важка ситуація у Харкові, місто знеструмлене, є проблеми з інтернетом, водою, електротранспорт не працює.
Проблеми зі світлом виникли у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Одеській та Хмельницькій областях. Також атаковані об'єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській, Вінницькій, Миколаївській областях.
Що відомо про наслідки масованої атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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