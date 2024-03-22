Силы ПВО сбили 92 воздушные цели: сколько всего дронов и ракет выпустила Россия

Россия этой ночью выпустила по Украине более 150 дронов и ракет разных типов. Силы ПВО сбили 55 "Шахедов" и 37 ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Всего оккупанты применили:
Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 92 воздушные цели, в том числе 55 дронов, 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 и две управляемые авиационные ракеты Х-59.
В ночь на 22 марта захватчики массированно атаковали Украину. Под ударом врага была энергетика. В частности, россияне ударили по ДнепроГЭС, на Запорожской АЭС есть угроза блэкаута.
Трудная ситуация в Харькове, город обесточен, есть проблемы с интернетом, водой, электротранспорт не работает.
Проблемы со светом возникли в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Одесской и Хмельницкой областях. Также атакованы объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Винницкой, Николаевской областях.
Что известно о последствиях массированной атаки - в материале РБК-Украина.
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