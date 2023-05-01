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Сили ППО збили 8 ракет над Дніпропетровською та Харківською областями

Фото: сили ППО збили 8 ракет РФ над Дніпропетровською та Харківською областями 1 травня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі на понеділок, 1 травня, під час ворожого ракетного удару по Україні підрозділами зенітних ракетних військ збито 8 крилатих ракет над Дніпропетровською та Харківською областями. Імовірно, це були Х-101/555.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook повітряного командування "Схід".

"З них 7 ракет знищено над Дніпропетровською областю, це Павлоградський, Синельниківський та Дніпровський райони", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ще одну ракету збито в Харківській області.

Як повідомлялося, сьогодні вночі, 1 травня, війська РФ близько 02:30 атакували Україну з літаків стратегічної авіації - дев'яти Ту-95 з району Оленегорськ (Мурманська область) та двох Ту-160 з району Каспійського моря. Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, 15 з яких було збито.

Зокрема, українські сили ППО сьогодні вночі, 1 травня, знищили усі ворожі цілі у повітряному просторі Києва.

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