Силы ПВО сбили 8 ракет над Днепропетровской и Харьковской областями

"Из них 7 ракет уничтожены над Днепропетровской областью, это Павлоградский, Синельниковский и Днепровский районы", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще одна ракета сбита в Харьковской области.

Как сообщалось, сегодня ночью, 1 мая, войска РФ около 02:30 атаковали Украину с самолетов стратегической авиации - девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская область) и двух Ту-160 из района Каспийского моря. В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, 15 из которых были сбиты.

В частности, украинские силы ПВО сегодня ночью, 1 мая, уничтожили все вражеские цели в воздушном пространстве Киева.