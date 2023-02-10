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Сили ППО збили 61 із 71 ракет, випущених сьогодні росіянами, - Залужний

Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти випустили 71 крилату ракету під час масованої атаки по України. Сили ППО знищили 61 з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"З 21:50 9 лютого до 12:00 10 лютого ним (ворогом - ред.) здійснено 71 пуск крилатих ракет (Х-101/Х-555 - 43, "Калібр" - 28), а також до 35 ракет комплексу С-300. Крім цього, ворог застосував 7 ударних БПЛА типу "Shahed"", - написав він.

Сили і засоби ЗСУ та інших складових Сил оборони знищили 61 ворожу крилату ракету та 5 безпілотників.

Залужний повідомив, що росіяни здійснювали авіаційні та ракетні атаки із застосуванням літаків стратегічної авіації (ТУ-95) з акваторії Каспійського моря і Волгодонська та носіїв крилатих ракет в акваторії Чорного моря.

До того ж, удари ракетами комплексу С-300 завдавалися з районів Бєлгородської області та тимчасово окупованої території Запорізької області в районі Токмаку.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло усі подробиці сьогоднішньої масованої атаки.

При цьому у Білорусі знову злетіли МіГи та літак-розвідник, після чого по Україні оголосили сигнал небезпеки.

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