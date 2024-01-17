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Сили ППО збили 4 безпілотники у Дніпропетровській області

Фото: ППО збила 4 дрона в Дніпропетровській області (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російські окупаційні війська атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками сьогодні ввечері, 17 січня. Сили ППО знищили 4 дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.

Начальник обласної військової адміністрації зазначив, що було знищено чотири "Шахеди" у Павлоградському районі Дніпропетровської області.

"Дякую, ПвК Схід", - додав він. 

Атака дронів

Повітряні Сили ЗСУ повідомляли, що російські війська запустили по території України дрони-камікадзе сьогодні ввечері, 17 січня. 

Вибухи лунали в Сумах. У Сумській ОВА повідомили, що сили ППО знищили два ворожі "Шахеди".

Атака РФ по Україні

У ніч проти 17 січня російські окупанти запустили по території України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед" з південного напрямку. В Одесі було чутно кілька гучних вибухів. Пізніше стало відомо, що ворог завдав по місту ударів дронами-камікадзе.

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Дніпропетровська областьПВОатака дронів