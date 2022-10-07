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Сили ППО ввечері збили три ворожі дрони-камікадзе на півдні України

Фото: Сили ППО збили три дрони-камікадзе Shahed-136 на півдні України (mil.in.ua)
Автор: Олег Васьків

ЗСУ продовжують захищати українське небо від атак російських загарбників. Сили ППО ввечері 7 жовтня збили три ворожі безпілотники іранського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь".

"З 20:00 до 21:30 години окупаційні війська атакували трьома дронами-камікадзе Shahed-136 Одеську та Миколаївську області", - зазначили наші воїни.

У ПК "Південь" вказали, що всі три "крилаті самогубці" було збито силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ.

Нагадаємо, 6 жовтня ЗСУ збили шість ворожих дронів-камікадзе над Одеською та Миколаївською областями.

Про те, що відомо про іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які Росія застосовує проти України, - у матеріалі РБК-Україна.

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Війна Росії проти України