Силы ПВО вечером сбили три вражеских дрона-камикадзе на юге Украины

ВСУ продолжают защищать украинское небо от атак российских захватчиков. Силы ПВО вечером 7 октября сбили три вражеских беспилотника иранского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг" .

В ВК "Юг" указали, что все три "крылатых самоубийцы" были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ.

"С 20:00 до 21:30 часов оккупационные войска атаковали тремя дронами-камикадзе Shahed-136 Одесскую и Николаевскую области", - отметили наши воины.

Напомним, 6 октября ВСУ сбили шесть вражеских дронов-камикадзе над Одесской и Николаевской областями.

О том, что известно об иранских дронах-камикадзе Shahed-136, которые Россия применяет против Украины, - в материале РБК-Украина.

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