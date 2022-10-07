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Силы ПВО вечером сбили три вражеских дрона-камикадзе на юге Украины

Фото: Силы ПВО сбили три дрона-камикадзе Shahed-136 на юге Украины (mil.in.ua)
Автор: Олег Васкив

ВСУ продолжают защищать украинское небо от атак российских захватчиков. Силы ПВО вечером 7 октября сбили три вражеских беспилотника иранского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг".

"С 20:00 до 21:30 часов оккупационные войска атаковали тремя дронами-камикадзе Shahed-136 Одесскую и Николаевскую области", - отметили наши воины.

В ВК "Юг" указали, что все три "крылатых самоубийцы" были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ.

Напомним, 6 октября ВСУ сбили шесть вражеских дронов-камикадзе над Одесской и Николаевской областями.

О том, что известно об иранских дронах-камикадзе Shahed-136, которые Россия применяет против Украины, - в материале РБК-Украина.

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