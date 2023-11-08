Сили ППО вночі знищили керовану авіаційну ракету над Сумською областю

Сили протиповітряної оборони цієї ночі знищили російську керовану авіаційну ракету, яку було своєчасно виявлено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва.
"Сьогодні вночі на Сумському напрямку мобільною вогневою групою з ПЗРК Stinger було знищено керовану авіаційну ракету", - повідомив Наєв.
За його словами, ракету, яка була запущена з літака Су-34 з відстані 70 кілометрів від державного кордону нашої країни, було своєчасно виявлено бійцями радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ.
Втрат серед особового складу та військової техніки немає.
Нагадаємо, що вночі 6 листопада російські окупанти завдали комбінованого удару по півдню України різними типами ракет та ударними дронами. Повітряні сили ЗСУ відзвітували про знищення 15 з 22 дронів-камікадзе "Шахед" та однієї ракети Х-59.
Окупанти били по Одесі ракетами "Онікс" та "Іскандером-М". Внаслідок чого пошкоджені будинки та музей в історичній частині міста. Крім того, під атакою була припортова інфраструктура Одеської області, куди війська РФ спрямували "Шахеди". Постраждали 8 людей.
А вчора росіяни атакували Кривій Ріг, влучили в об'єкт інфраструктури.
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