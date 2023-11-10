Сили ППО вночі збили ракету над Дніпропетровською областю

Вночі 10 листопада сили ППО збили ракету над Дніпропетровською областю.

Бійці повітряного командування "Схід" вночі 10 листопада знищили над Дніпропетровською областю одну керовану авіаційну ракету X-59 та один БпЛА.

Також бійці знищили один Шахед-136 у Харківській області.

Обстановка у Дніпропетровській області

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, вночі росіяни вдарили по Мирівській та Червоногригорівській громадах Нікопольщини із важкої артилерії.

"Пошкоджено 3 приватні будинки і стільки ж теплиць. Розбито господарську споруду. Люди вціліли", - повідомив губернатор.

Ціліли по району окупанти та вранці. Потрапили по Мирівській громаді. Наслідки уточнюються.

Нагадаємо. 7 листопада, росіяни вдарили по Нікопольському району . Пошкоджені будинки, поранена жінка