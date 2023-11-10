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Силы ПВО ночью сбили ракету над Днепропетровской областью

Днепр, Пятница 10 ноября 2023 07:43
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Силы ПВО ночью сбили ракету над Днепропетровской областью Фото: иллюстративное фото (zsu.gov.ua)
Автор: Владислав Прийменко

Ночью 10 ноября силы ПВО сбили ракету над Днепропетровской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Днипро-TV и главы Днепропетровской ОВА Сергея Лисака

Бойцы воздушного командования "Схид" ночью 10 ноября уничтожили над Днепропетровской областью одну управляемую авиационную ракету X-59 и один БпЛА.

Также бойцы уничтожили один Шахед-136 в Харьковской области.

Обстановка в Днепропетровской области

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лисака, ночью россияне ударили по Мировской и Красногригорьевской общинах Никопольщины с тяжелой артилерии.

"Повреждены 3 частных дома и столько же теплиц. Разбита хозяйственная постройка. Люди уцелели.", - сообщил губернатор.

Целили по району оккупанты и утром. Попали по Мировской общине. Последствия уточняются.

Напомним. 7 ноября, россияне ударили по Никопольскому району. Повреждені дома, ранена женщина

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