Силы ПВО ночью сбили ракету над Днепропетровской областью
Ночью 10 ноября силы ПВО сбили ракету над Днепропетровской областью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Днипро-TV и главы Днепропетровской ОВА Сергея Лисака
Бойцы воздушного командования "Схид" ночью 10 ноября уничтожили над Днепропетровской областью одну управляемую авиационную ракету X-59 и один БпЛА.
Также бойцы уничтожили один Шахед-136 в Харьковской области.
Обстановка в Днепропетровской области
По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лисака, ночью россияне ударили по Мировской и Красногригорьевской общинах Никопольщины с тяжелой артилерии.
"Повреждены 3 частных дома и столько же теплиц. Разбита хозяйственная постройка. Люди уцелели.", - сообщил губернатор.
Целили по району оккупанты и утром. Попали по Мировской общине. Последствия уточняются.
Напомним. 7 ноября, россияне ударили по Никопольскому району. Повреждені дома, ранена женщина
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