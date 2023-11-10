Силы ПВО ночью сбили ракету над Днепропетровской областью

Ночью 10 ноября силы ПВО сбили ракету над Днепропетровской областью.

Бойцы воздушного командования "Схид" ночью 10 ноября уничтожили над Днепропетровской областью одну управляемую авиационную ракету X-59 и один БпЛА.

Также бойцы уничтожили один Шахед-136 в Харьковской области.

Обстановка в Днепропетровской области

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лисака, ночью россияне ударили по Мировской и Красногригорьевской общинах Никопольщины с тяжелой артилерии.

"Повреждены 3 частных дома и столько же теплиц. Разбита хозяйственная постройка. Люди уцелели.", - сообщил губернатор.

Целили по району оккупанты и утром. Попали по Мировской общине. Последствия уточняются.

Напомним. 7 ноября, россияне ударили по Никопольскому району. Повреждені дома, ранена женщина