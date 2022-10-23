Сили ППО вночі збили дрон-камікадзе, яким росіяни атакували Дніпропетровську область

Російські окупанти у ніч на 23 жовтня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атак ворога ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Посадовець зазначив, що загарбники гатили з РСЗВ і важкої артилерії по Марганецькій громаді. Наразі з'ясовуються масштаби руйнувань.

"Решта районів провели ніч під звуки сирени. Та минулося без обстрілів. І на цю хвилину спокійно", - підкреслив Резніченко.

Водночас глава ОВА розповів, що під час нічної атаки росіян наші військові з повітряного командування "Схід" знищили над областю ворожий дрон-камікадзе Shahed-136.