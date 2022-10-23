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Сили ППО вночі збили дрон-камікадзе, яким росіяни атакували Дніпропетровську область

Фото: Сили ППО вночі збили дрон-камікадзе, яким росіяни атакували Дніпропетровську область (mil.in.ua)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти у ніч на 23 жовтня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атак ворога ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Посадовець зазначив, що загарбники гатили з РСЗВ і важкої артилерії по Марганецькій громаді. Наразі з'ясовуються масштаби руйнувань.

"Решта районів провели ніч під звуки сирени. Та минулося без обстрілів. І на цю хвилину спокійно", - підкреслив Резніченко.

Водночас глава ОВА розповів, що під час нічної атаки росіян наші військові з повітряного командування "Схід" знищили над областю ворожий дрон-камікадзе Shahed-136.

Нагадаємо, українські зенітники 22 жовтня збили два російських гелікоптери Ка-52, яких називають "Алігаторами".

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