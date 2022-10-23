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Силы ПВО ночью сбили дрон-камикадзе, которым россияне атаковали Днепропетровскую область

Фото: Силы ПВО ночью сбили дрон-камикадзе, которым россияне атаковали Днепропетровскую область (mil.in.ua)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 23 октября обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате атак врага никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Чиновник отметил, что захватчики били из РСЗО и тяжелой артиллерии по Марганецкой громаде. Сейчас выясняются масштабы разрушений.

"Остальные районы провели ночь под звуки сирены. Но обошлось без обстрелов. И на эту минуту спокойно", - подчеркнул Резниченко.

В то же время глава ОВА рассказал, что во время ночной атаки россиян наши военные из воздушного командования "Восток" уничтожили над областью вражеский дрон-камикадзе Shahed-136.

Напомним, украинские зенитчики 22 октября сбили два российских вертолета Ка-52, которых называют "Аллигаторами".

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