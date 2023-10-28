Сили ППО цієї ночі збили три крилаті ракети "Іскандер-К"

Близько 1:00 окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровській області. Росіяни випустили чотири крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К". Пуски здійснювались з району Джанкоя з тимчасово окупованого Криму.

Зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Схід" збили три ракети. Ще одна ракета також не досягла своєї цілі.

Атака на Україну

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі після опівночі чули вибухи. Місцева влада зранку повідомила, що у Дніпропетровській області збили три ракети. Їх тип не називався.

Також очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своїх соцмережах заявив, що ППО працювала і в Миколаївській області. За його словами, вчора, 27 жовтня, у регіоні збили три керовані авіаційні ракети Х-59.