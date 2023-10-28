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Силы ПВО этой ночью сбили три крылатые ракеты "Искандер-К"

Фото: силы ПВО этой ночью сбили три крылатые ракеты "Искандер-К" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 28 октября пыталась атаковать Днепропетровскую область крылатыми ракетами "Искандер-К". Противовоздушная оборона сбила почти все вражеские ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Около 1:00 оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области. Россияне выпустили четыре крылатых ракеты наземного базирования "Искандер-К". Пуски производились из района Джанкоя из временно оккупированного Крыма.

Зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Восток" сбили три ракеты. Еще одна ракета тоже не достигла своей цели.

Атака на Украину

Ранее мы сообщали, что в Днепре после полуночи слышали взрывы. Местные власти утром сообщили, что в Днепропетровской области сбили три ракеты. Их тип не назывался.

Также глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своих соцсетях заявил, что ПВО работала и в Николаевской области. По его словам, вчера, 27 октября, в регионе сбили три управляемые авиационные ракеты Х-59.

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Днепропетровская областьракетиПВОВоздушные силы УкраиныВойна в Украине