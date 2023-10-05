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Сили ППО на півдні знищили 24 "Шахеди", - Гуменюк

Фото: сили ППО на півдні знищили 24 "Шахеди" (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Українські військові у зоні відповідальності ОК "Південь" вночі знищили 24 дрони-камікадзе типу "Шахед".

Про це заявила речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ в ефірі національного телемарафону.

"Є вже попередні результати – 24 "Шахеди" були знищені в нашій зоні відповідальності. Це південні та південно-східні області України. Остаточні результати ще підіб'ємо та розповімо", - зазначила Гуменюк.

За її словами, більшість "Шахедів" ворог запускає саме з півдня, ймовірно, через зручне розміщення баз та логістики, яка враховується при транспортуванні дронів. Також у такому разі маршрут прольоту дронів частково проходить тимчасово окупованою територією, що, на думку ворога, гарантує деяку скритність.

Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, всього вночі окупанти запустили територією України 29 дронів типу "Шахед".

Нічна атака на Україну 5 жовтня

Російські війська 5 жовтня запустили територією України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед" з кількох напрямків. Про фіксацію дронів-камікадзе повідомлялося у Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Також під час комбінованої атаки повідомлялося про вибухи у Миргороді, у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну загрозу у Полтавській області. Крім того, серія вибухів уночі пролунала у Кропивницькому.

 

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