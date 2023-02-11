Сили ППО на півдні за три години збили більше десяти дронів-камікадзе

Українські військові вчора ввечері, 10 лютого, збили 11 іранських дронів-камікадзе у повітряному просторі Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Повітряного командування "Південь".

"10 лютого, з 19.50 до 22.50, російські окупаційні війська атакували південь країни ударними безпілотниками-камікадзе типу "Shahed-136". Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито одинадцять дронів: 4 над Одеською, 5 над Одеською, 5 Херсонською областями", - йдеться у повідомленні командування.

Нагадаємо, у п'ятницю, 10 лютого, російські військові запустили територією України безпілотні літальні апарати. У небі над Одеською областю було збито чотири дрони-камікадзе "Шахед", які намагалися потрапити до об'єктів енергетичної інфраструктури.

Також повідомлялося, що всі запущені в ніч на 11 лютого в Харківській області іранські дрони були ліквідовані силами ППО.

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