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Силы ПВО на юге за три часа сбили больше десяти дронов-камикадзе

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Суббота 11 февраля 2023 01:12
Силы ПВО на юге за три часа сбили больше десяти дронов-камикадзе Фото: силы ПВО на юге за три часа сбили 11 дронов-камикадзе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные вчера вечером, 10 февраля, сбили 11 иранских дронов-камикадзе в воздушном пространстве Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Воздушного командования "Юг".

"10 февраля, с 19.50 до 22.50, российские оккупационные войска атаковали юг страны ударными беспилотниками-камикадзе типа "Shahed-136". Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбито одиннадцать дронов: 4 над Одесской, 5 над Николаевской и два над Херсонской областями", - говорится в сообщении командования.

Напомним, в пятницу, 10 февраля, российские военные запустили по территории Украины беспилотные летательные аппараты. В небе над Одесской областью были сбиты четыре дрона-камикадзе "Шахед", которые пытались попасть в объекты энергетической инфраструктуры.

Также сообщалось, что все запущенные в ночь на 11 февраля по Харьковской области иранские дроны были ликвидированы силами ПВО.

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