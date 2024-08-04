Сили ППО під час нічної атаки РФ збили 5 "Шахедів"

Зокрема, цієї ночі силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних сил - збито п'ять дронів типу "Shahed-131/136". Їх збили у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

Згідно допису Олещука, районом пусків ворожих БпЛА був Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Також він повідомив, що крім дронів противник атакував Україну ракетами. Зокрема, ворог завдав удару двома зенітними ракетами С-300 по Харківській області, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області - по Полтавській області.