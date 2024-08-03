Росія атакувала з безпілотника дитину та медиків у Херсонській області, - ОВА

У суботу ввечері, 3 серпня, росіяни атакували з безпілотника у Білозерці Херсонської області дитину та бригаду швидкої допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Черговий злочин стався близько 20:00. За словами Прокудіна, окупанти скинули боєприпас з безпілотника на 12-річного хлопчика, який перебував на вулиці. Внаслідок атаки він отримав вибухову травму та контузію, а також поранення ноги та живота. Його шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

Також під удар ворожого дрона потрапили троє людей в Антонівці. Мова йде про чоловіків 28, 39 та 41 років. В потерпілих вибухові травми та численні поранення.

Прокудін додав, що коли на місце події прибули медики, російські окупаційні війська знову завдали удару, застосувавши безпілотник. Внаслідок атаки пошкоджено автомобіль, проте лікарська бригада не постраждала.