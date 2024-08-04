Силы ПВО во время ночной атаки РФ сбили 5 "Шахедов"
В ночь на 4 августа 2024 года Россия атаковала Украину 5-ю "Шахедами". Все они были сбиты силами ПВО.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
В частности, этой ночью силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделений радиоэлектронной борьбы Воздушных сил - сбиты пять дронов типа "Shahed-131/136". Их сбили в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.
Согласно сообщению Олещука, районом пусков враждебных БПЛА был Приморско-Ахтарск (РФ).
Также он сообщил, что кроме дронов противник атаковал Украину ракетами. В частности, враг нанес удар двумя зенитными ракетами С-300 по Харьковской области, а также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской области - по Полтавской области.
Нагадаємо, що минулої доби ввечері, 3 серпня, у Херсонській області росіяни атакували з безпілотника дитину та медиків. Ворог скинув на хлопчика боєприпас, внаслідок чого він отримав різні поранення. Його шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.
Також під удар ворожого БпЛА потрапили троє чоловіків в Антонівці - 28, 39 та 41 років. В потерпілих вибухові травми та численні поранення.
Коли на місце події прибула бригада швидкої допомоги, росіяни завдали удару, застосувавши безпілотник. Внаслідок атаки пошкоджено автомобіль, але на щастя, медики не постраждали.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами очільника ГУР МО України Кирила Буданова, удари дронами по аеродромах Росії, тимчасово затримали ворожу атаку по нашій країні.
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