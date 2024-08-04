Силы ПВО во время ночной атаки РФ сбили 5 "Шахедов"

В ночь на 4 августа 2024 года Россия атаковала Украину 5-ю "Шахедами". Все они были сбиты силами ПВО.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

В частности, этой ночью силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделений радиоэлектронной борьбы Воздушных сил - сбиты пять дронов типа "Shahed-131/136". Их сбили в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.

Согласно сообщению Олещука, районом пусков враждебных БПЛА был Приморско-Ахтарск (РФ).

Также он сообщил, что кроме дронов противник атаковал Украину ракетами. В частности, враг нанес удар двумя зенитными ракетами С-300 по Харьковской области, а также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской области - по Полтавской области.