Сили ППО за ніч збили 39 дронів-камікадзе, два "Орлани" та ракету росіян

Бійці протиповітряної оборони в ніч на 2 січня збили всі 39 дронів-камікадзе Shahed-131/136, які росіяни випустили по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Також захисники вночі збили два ворожих безпілотники оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та керовану авіаційну ракету Х-59.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що окупанти випустили у бік Києва 40 "шахедів". З них 15 знищили над сусідніми областями, 3 - у Київській області і 22 дрони - над столицею

Для збиття ворожих цілей залучили зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію та мобільні вогневі групи. Також дедалі активніше залучається техніка та озброєння надані Україні західними партнерами.