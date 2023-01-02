Силы ПВО за ночь сбили 39 дронов-камикадзе, два "Орлана" и ракету россиян

Бойцы противовоздушной обороны в ночь на 2 января сбили все 39 дронов-камикадзе Shahed-131/136, которые россияне выпустили по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Также защитники ночью сбили два вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и управляемую авиационную ракету Х-59.
Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что оккупанты выпустили в сторону Киева 40 "шахедов". Из них 15 уничтожили над соседними областями, 3 - в Киевской области и 22 дроны - над столицей
Для уничтожения вражеских целей привлекли зенитные ракетные подразделения, истребительную авиацию и мобильные огневые группы. Также все активнее привлекается техника и вооружение, предоставленные Украине западными партнерами.
Напомним, россияне ночью атаковали столицу, Киевскую и Днепропетровскую области беспилотниками. В результате атаки в Киеве и области повреждены энергетические объекты.
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