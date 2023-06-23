UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сили ППО у небі Дніпропетровської області збили дрон-камікадзе

Фото: сили ППО в небі на Дніпропетровщині збили дрон-камікадзе (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Константин Широкун

Підрозділи ППО під час нічної атаки у небі Дніпропетровської області знищили дрон-камікадзе "Шахед-136".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За його словами, збита ворожа повітряна ціль, якою росіяни намагалися атакувати мирні міста, на рахунку військових зі складу ПВК "Схід".

"Цієї ночі на рахунку військових із ПВК "Схід" – один збитий над областю безпілотник. Наші захисники знищили "Шахед-136". Як завжди – чудова робота. Інших атак на регіон не зафіксовано", - йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА.

Нічні ракетні атаки на Україну

Російські війська сьогодні вночі, 23 червня, намагалися атакувати територію України із застосуванням крилатих ракет, а також дронів-камікадзе. Пуски ракет Х-101/Х-555 відбувалися близько півночі з Каспійського моря з чотирьох бомбардувальників Ту-95мс.

За даними Повітряних сил ЗСУ, цього разу головною ціллю ракетної атаки мав стати військовий аеродром у Хмельницькій області. Але сили ППО знищили всі 13 ракет, які ворог запустив з літаків.

Щоб ввести в оману українські сили ППО, війська РФ змінюють аеродроми, на яких базуються стратегічні бомбардувальники. Так, з початку контрнаступу ЗСУ, Російська Федерація перекинула частину бортів стратегічної авіації на аеродром поблизу міста Моздок у Північній Осетії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВОДніпропетровська областьВторгнення Росії до України