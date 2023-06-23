Сили ППО у небі Дніпропетровської області збили дрон-камікадзе

За його словами, збита ворожа повітряна ціль, якою росіяни намагалися атакувати мирні міста, на рахунку військових зі складу ПВК "Схід".

"Цієї ночі на рахунку військових із ПВК "Схід" – один збитий над областю безпілотник. Наші захисники знищили "Шахед-136". Як завжди – чудова робота. Інших атак на регіон не зафіксовано", - йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА.

Нічні ракетні атаки на Україну

Російські війська сьогодні вночі, 23 червня, намагалися атакувати територію України із застосуванням крилатих ракет, а також дронів-камікадзе. Пуски ракет Х-101/Х-555 відбувалися близько півночі з Каспійського моря з чотирьох бомбардувальників Ту-95мс.

За даними Повітряних сил ЗСУ, цього разу головною ціллю ракетної атаки мав стати військовий аеродром у Хмельницькій області. Але сили ППО знищили всі 13 ракет, які ворог запустив з літаків.

Щоб ввести в оману українські сили ППО, війська РФ змінюють аеродроми, на яких базуються стратегічні бомбардувальники. Так, з початку контрнаступу ЗСУ, Російська Федерація перекинула частину бортів стратегічної авіації на аеродром поблизу міста Моздок у Північній Осетії.