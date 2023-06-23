RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Силы ПВО в небе Днепропетровской области сбили дрон-камикадзе

Фото: силы ПВО в небе Днепропетровской области сбили дрон-камикадзе (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Константин Широкун

Подразделения ПВО в ходе ночной атаки в небе Днепропетровской области уничтожили дрон-камикадзе "Шахед-136".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По его словам, сбитая вражеская воздушная цель, которой россияне пытались атаковать мирные города, на счету военных из состава ПВК "Восток".

"Этой ночью на счету военных из ПВК "Восток" – один сбитый над областью беспилотник. Наши защитники уничтожили "Шахед-136". Как всегда – отличная работа. Других атак на регион не зафиксировано", - говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА.

Ночные ракетные атаки на Украину

Российские войска сегодня ночью, 23 июня, пытались атаковать территорию Украины с применением крылатых ракет, а также дронов-камикадзе. Пуски ракет Х-101/Х-555 совершались около полуночи из Каспийского моря с четырех бомбардировщиков Ту-95мс.

По данным Воздушных сил ВСУ, на этот раз главной целью ракетной атаки должен был стать военный аэродром в Хмельницкой области. Но силы ПВО уничтожили все 13 ракет, которые враг выпустил с самолетов.

Чтобы ввести в заблуждение украинские силы ПВО, войска РФ меняют аэродромы, на которых базируются стратегические бомбардировщики. Так, с начала контрнаступления ВСУ, Российская Федерация перебросила часть бортов стратегической авиации на аэродром вблизи города Моздок в Северной Осетии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОДнепропетровская областьВторжение России в Украину