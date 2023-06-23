Силы ПВО в небе Днепропетровской области сбили дрон-камикадзе

По его словам, сбитая вражеская воздушная цель, которой россияне пытались атаковать мирные города, на счету военных из состава ПВК "Восток".

"Этой ночью на счету военных из ПВК "Восток" – один сбитый над областью беспилотник. Наши защитники уничтожили "Шахед-136". Как всегда – отличная работа. Других атак на регион не зафиксировано", - говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА.

Ночные ракетные атаки на Украину

Российские войска сегодня ночью, 23 июня, пытались атаковать территорию Украины с применением крылатых ракет, а также дронов-камикадзе. Пуски ракет Х-101/Х-555 совершались около полуночи из Каспийского моря с четырех бомбардировщиков Ту-95мс.

По данным Воздушных сил ВСУ, на этот раз главной целью ракетной атаки должен был стать военный аэродром в Хмельницкой области. Но силы ПВО уничтожили все 13 ракет, которые враг выпустил с самолетов.

Чтобы ввести в заблуждение украинские силы ПВО, войска РФ меняют аэродромы, на которых базируются стратегические бомбардировщики. Так, с начала контрнаступления ВСУ, Российская Федерация перебросила часть бортов стратегической авиации на аэродром вблизи города Моздок в Северной Осетии.