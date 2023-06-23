Сили ППО у небі Дніпропетровської області збили дрон-камікадзе

Підрозділи ППО під час нічної атаки у небі Дніпропетровської області знищили дрон-камікадзе "Шахед-136".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За його словами, збита ворожа повітряна ціль, якою росіяни намагалися атакувати мирні міста, на рахунку військових зі складу ПВК "Схід".

"Цієї ночі на рахунку військових із ПВК "Схід" – один збитий над областю безпілотник. Наші захисники знищили "Шахед-136". Як завжди – чудова робота. Інших атак на регіон не зафіксовано", - йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА.

Нічні ракетні атаки на Україну

Російські війська сьогодні вночі, 23 червня, намагалися атакувати територію України із застосуванням крилатих ракет, а також дронів-камікадзе. Пуски ракет Х-101/Х-555 відбувалися близько півночі з Каспійського моря з чотирьох бомбардувальників Ту-95мс.

За даними Повітряних сил ЗСУ, цього разу головною ціллю ракетної атаки мав стати військовий аеродром у Хмельницькій області. Але сили ППО знищили всі 13 ракет, які ворог запустив з літаків.

Щоб ввести в оману українські сили ППО, війська РФ змінюють аеродроми, на яких базуються стратегічні бомбардувальники. Так, з початку контрнаступу ЗСУ, Російська Федерація перекинула частину бортів стратегічної авіації на аеродром поблизу міста Моздок у Північній Осетії.