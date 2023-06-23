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Силы ПВО в небе Днепропетровской области сбили дрон-камикадзе

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Днепр, Пятница 23 июня 2023 08:07
Силы ПВО в небе Днепропетровской области сбили дрон-камикадзе Фото: силы ПВО в небе Днепропетровской области сбили дрон-камикадзе (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Константин Широкун

Подразделения ПВО в ходе ночной атаки в небе Днепропетровской области уничтожили дрон-камикадзе "Шахед-136".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По его словам, сбитая вражеская воздушная цель, которой россияне пытались атаковать мирные города, на счету военных из состава ПВК "Восток".

"Этой ночью на счету военных из ПВК "Восток" – один сбитый над областью беспилотник. Наши защитники уничтожили "Шахед-136". Как всегда – отличная работа. Других атак на регион не зафиксировано", - говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА.

Ночные ракетные атаки на Украину

Российские войска сегодня ночью, 23 июня, пытались атаковать территорию Украины с применением крылатых ракет, а также дронов-камикадзе. Пуски ракет Х-101/Х-555 совершались около полуночи из Каспийского моря с четырех бомбардировщиков Ту-95мс.

По данным Воздушных сил ВСУ, на этот раз главной целью ракетной атаки должен был стать военный аэродром в Хмельницкой области. Но силы ПВО уничтожили все 13 ракет, которые враг выпустил с самолетов.

Чтобы ввести в заблуждение украинские силы ПВО, войска РФ меняют аэродромы, на которых базируются стратегические бомбардировщики. Так, с начала контрнаступления ВСУ, Российская Федерация перебросила часть бортов стратегической авиации на аэродром вблизи города Моздок в Северной Осетии.

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