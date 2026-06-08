Сили оборонили підпалили стратегічні нафтові об'єкти у двох регіонах РФ
Сили оборони України за добу вдарили по нафтових об'єктах, радарах і пунктах управління дронами окупантів. Спалахнули пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Telegram та Сили безпілотних систем ЗСУ.
Нафтобаза "Грушовая" у Краснодарському краї
7 червня та в ніч на 8 червня підрозділи Сил оборони вдарили по перевальній нафтобазі "Грушовая" поблизу однойменного населеного пункту в Краснодарському краї. На об'єкті зафіксовано пожежу, масштаб збитків уточнюється.
"Грушовая" входить до складу перевалочного комплексу "Шесхарис" - кінцевої точки магістральних нафтопроводів на півдні Росії.
Цей комплекс забезпечує прийом, зберігання та перевалку нафти через порт Новоросійськ.
Загальна місткість резервуарного парку - близько 1,4 мільйона кубометрів, причому основний обсяг зберігання припадає саме на майданчик "Грушовая".
Під удар потрапила нафтова станція у Волгоградській області
Також Сили оборони вдарили по лінійній виробничо-диспетчерській станції "Красний Яр" у Волгоградській області. На об'єкті виникла пожежа, дані про масштаб руйнувань уточнюються.
Ця станція є вузловим пунктом на маршрутах подачі нафти у двох напрямках - на Волгоградський нафтопереробний завод та далі через нафтопровід "Куйбишев-Тихорецьк" на експортний термінал "Шесхарис" у Новоросійську.
Що ще уразили в Краснодарському краї
У районі Кабардінки Краснодарського краю підтверджено ураження радіолокаційної станції противника.
Крім того, знищено пункти управління безпілотниками окупантів у таких районах:
- Новобогданівка та Новоіванівка на Запорізькій області;
- Воскресенка на Донеччині;
- Черкаська Конопелька Курської області Росії.
На Запорізькій області в районі Бурчака вдарили по майстерні підрозділу безпілотників окупантів.
Також під удар потрапили склади матеріально-технічних засобів противника:
- біля Василівки на Запорізькій області;
- біля Зеленого Поля на Донеччині.
Воїни ЗСУ вдарили по зосередженнях живої сили росіян у районах Берестка на Донеччині, Степногірська на Запорізькій області та Басівки на Сумщині.
Підтверджено результати удару по нафтобазі "Усть-Лабинская"
Уточнені дані підтвердили результати удару від 6 червня по нафтобазі "Усть-Лабинская" в Краснодарському краї. Пошкоджено зливо-наливну автомобільну естакаду, паливні резервуари та дві цистерни з паливно-мастильними матеріалами.
Як повідомляло РБК-Україна, напередодні Сили оборони вдарили по двох найбільших нафтобазах у Криму та об'єкті ФСБ. На обох кримських об'єктах після ударів виникли пожежі.
Тим часом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у травні Сили оборони звільнили майже на 100 квадратних кілометрів більше, ніж втратили, а від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі.