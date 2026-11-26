Сили оборони знищуватимуть "Шахеди" за допомогою ШІ: деталі нової розробки
Платформи Avengers Labs та Brave1 Dataroom об’єднають для вдосконалення розробки моделей штучного інтелекту для потреб Сил оборони, зокрема й боротьби з "Шахедами".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.
Зазначається, що це дозволить поєднати наявні дані та технологічні рішення для створення й удосконалення ШІ-моделей, зокрема для підвищення ефективності виявлення та перехоплення повітряних цілей.
Один із ключових напрямів цієї роботи - розвиток технологій комп’ютерного зору, які дозволяють автоматично виявляти та розпізнавати повітряні цілі.
Навчання ШІ-моделей на реальних даних допомагає підвищувати точність їхньої роботи та адаптувати технології до реальних умов бойового застосування, зокрема для ефективнішої протидії ворожим безпілотним літальним апаратам.
Brave1 Dataroom - це захищене середовище для роботи з даними та ШІ-моделями, спрямованими на вдосконалення засобів протидії повітряним цілям. До Brave1 Dataroom долучилися понад 130 компаній, які створили понад тисячу моделей для перехоплення повітряних цілей.
Платформу для тренування ШІ-моделей для безпілотних систем на основі реальних даних з поля бою Avengers Labs створив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій. Він також є розробником бойової цифрової екосистеми DELTA.
Avengers Labs вже має понад 5 млн анотованих кадрів, тобто зображень із позначеними об’єктами, на яких штучний інтелект навчається розпізнавати цілі. Завдяки цим платформам українські розробники та міжнародні партнери можуть створювати й удосконалювати ШІ-моделі на основі реальних даних із поля бою в захищеному середовищі.
Раніше повідомлялось, що компанія TAF Industries випустила на ринок FPV-дрон Колібрі 10” Advance, оснащений модулем детекції та автоматичного донаведення на основі штучного інтелекту AURA AI від DOD Solution.
Крім того, український ударний безпілотник "Лютий" перетворили на носія ракет. Його вперше показали на міжнародній виставці в Англії.