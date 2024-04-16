Силы обороны уничтожили все "Шахеды", которыми РФ этой ночью атаковала Украину, - Олещук

Силы обороны Украины уничтожили в ночь на 16 апреля все ударные беспилотники типа "Шахед", которые российские оккупанты применили для атаки по территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушными Силами ВСУ Николая Олещука.

Генерал-лейтенант уточнил, что этой ночью противник для атаки применил 9 дронов-камикадзе, которые запускался из мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Боевая работа по отражению атаки продолжалась на территории шести областей.

"Все девять "Шахедов" уничтожены мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областей", - отметил Олещук.

Подробности работы ПВО

В Силах обороны юга Украины рассказали, что напряженная боевая работа сил ПВО длилась около 3 часов. В их операционной зоне удалось результативно отработать по 4 "Шахедам":

2 - сбиты в Херсонской области,

1 - в Николаевской области,

еще 1 - в Днепропетровской области.

"Остальные барражирующие снаряды догнали и ликвидировали наши коллеги. Попадания не допущены", - отметили в ОК "Юг".

Военные добавили, что этой ночью россияне снова направили несколько групп ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" по южным регионам Украины.

Ночная атака "Шахедами" по Украине

Ранее сообщалось, что российские оккупанты устроили очередную атаку "Шахедов" по Украине вечером 15 апреля. Вражеские ударные беспилотники сначала фиксировались на юге страны, но впоследствии воздушная тревога расширилась в другие области.

Также сообщалось о работе противовоздушной обороны по "Шахедам" врага ночью.

Кроме того, около трех часов ночи стало известно о взрывах в Хмельницкой области, куда враг направил группу дронов-камикадзе. Также сообщалось, что взрывы могли быть связаны с работой ПВО в регионе.