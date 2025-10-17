Сили оборони знищили "Смерч", який три місяці тероризував Миколаївщину, - глава ОВА

БМ-30 "Смерч" - це важка радянська багатоствольна реактивна система залпового вогню, калібру 300 мм, яка була прийнята на озброєння наприкінці 1980-х років.

Вона призначена для ураження скупчень живої сили, бронетехніки, артилерійських батарей, командних пунктів, складів і вузлів зв’язку на великих відстанях.

Відомо, що технічно БМ-30 "Смерч" оснащена 12 пусковими трубами та здатна випустити весь залп за 38 секунд.

Дальність ураження залежить від моделі ракети, але стандартні снаряди можуть досягати приблизно 70-90 км, тоді як модернізовані можуть долати до 120 км або більше.

Крім того, система підтримує різні типи боєприпасів - фугасні, касетні, термобаричні, з самонаведенням чи уламково-фугасні - що дозволяє їй виконувати широкий спектр завдань на полі бою.

