Сили оборони знищили переправу росіян, яку ті звели під час "великоднього перемир'я"

Важлива переправа

Нагадаємо, що 9 квітня воїни 66‑ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго знищили комплекс КРВД - установку для розгортання тимчасових доріг на базі КАМАЗа. Тоді цей знищений комплекс перекрив проїзд через річку Жеребець у Донецькій області, чим унеможливив штурмові дії росіян бронетехнікою.

Тому окупанти вирішили використати час так званого "великоднього перемир'я", щоб виправити ситуацію. 20 квітня росіяни активно розчищали переправу від решток знищеної техніки, щоб відновити штурми українських позицій. Для зведення нової переправи задіяли понад десять солдатів і спеціалізовану машину.

Втрати Росії у війні

Додамо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1160 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 13 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, 72 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 105 одиниць автомобільної техніки окупантів.

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