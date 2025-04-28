Силы обороны уничтожили переправу россиян, которую те возвели во время "пасхального перемирия"

Важная переправа

Напомним, что 9 апреля воины 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго уничтожили комплекс КРВД - установку для развертывания временных дорог на базе КАМАЗа. Тогда этот уничтоженный комплекс перекрыл проезд через реку Жеребец в Донецкой области, чем сделал невозможным штурмовые действия россиян бронетехникой.

Поэтому оккупанты решили использовать время так называемого "пасхального перемирия", чтобы исправить ситуацию. 20 апреля россияне активно расчищали переправу от остатков уничтоженной техники, чтобы возобновить штурмы украинских позиций. Для возведения новой переправы задействовали более десяти солдат и специализированную машину.

Потери России в войне

Добавим, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1160 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 13 боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему, 72 БпЛА оперативно-тактического уровня и 105 единиц автомобильной техники оккупантов.

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