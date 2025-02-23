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Сили оборони знищили дві колони російської бронетехніки (відео)

Україна, Неділя 23 лютого 2025 19:26
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Сили оборони знищили дві колони російської бронетехніки (відео) Фото: військові знищили дві колони російської бронетехніки (facebook.com/110separatebrigade)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти намагались порушити спокій Сил оборони України, влаштувавши чергову спробу прориву. Однак вона закінчилась для них втратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 110 окрему механізовану бригаду імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

"Чудовий ранок, гарний схід. Але ворог так не думає. Росіяни вирішили споганити день. Дві колони, 10 одиниць бронетехніки. Чудовий день став буденним", - зазначили в бригаді.

Військові пояснили, що противник спробував прорвати українську оборону, але йому не вдалося.

"Професійність, відвага, честь. ККД 90 відсотків противника стертого з української землі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше сьогодні безпілотники ЗСУ завдали удару по ворожій артилерії на одному з ключових напрямків. Вони знищили чотири російські гаубиці.

Зауважимо, що наразі українські захисники продовжують стримувати наступальні дії російських військ.

Зокрема на Покровському напрямку за минулу добу зупинено 34 атаки противника поблизу Водяного Другого, Новоторецького, Єлизаветівки, Проміня, Даченського, Котлиного, Удачного, Новоолександрівки, Андріївки та Улакли. Ворог активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію.

На Харківському напрямку зафіксовано п’ять атак у районах Вовчанська, Фиголівки, Дворічної та Западного. На Куп’янському напрямку триває активне протистояння, за добу відбулося три атаки біля Загризового.

Запеклі бої також тривають і на Лиманському напрямку, де окупанти 13 разів намагалися прорвати оборону поблизу Іванівки, Колодязів, Ямполівки та у Серебрянському лісі.

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