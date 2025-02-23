Сили оборони знищили дві колони російської бронетехніки (відео)

Російські окупанти намагались порушити спокій Сил оборони України, влаштувавши чергову спробу прориву. Однак вона закінчилась для них втратами.

"Чудовий ранок, гарний схід. Але ворог так не думає. Росіяни вирішили споганити день. Дві колони, 10 одиниць бронетехніки. Чудовий день став буденним", - зазначили в бригаді.

Військові пояснили, що противник спробував прорвати українську оборону, але йому не вдалося.

"Професійність, відвага, честь. ККД 90 відсотків противника стертого з української землі", - йдеться в повідомленні.