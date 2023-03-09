Силы обороны сбили "шахед" в Сумской области (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК " Север ".

"Обломки сбитого Силами обороны Северщины "Шахеда" в Сумской области", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, силы ПВО во время массированной атаки россиян 9 марта сбили крылатую ракету в районе Прилук Черниговской области.

Напомним, Россия во время атаки 9 марта выпустила по Украине 81 ракету и 8 дронов-камикадзе. Почти половина враждебных целей сбили силы ПВО.

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