ua ru
Чт, 09 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Силы обороны сбили "шахед" в Сумской области (фото)

Новина українською →
Сумы, Четверг 09 марта 2023 12:00
Силы обороны сбили "шахед" в Сумской области (фото) Фото: силы обороны сбили "шахед" в Сумской области (t.me/ok_pivnich1)
Автор: Наталия Гурковская

Силы обороны Украины сбили дрон-камикадзе Shahed-136 в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

"Обломки сбитого Силами обороны Северщины "Шахеда" в Сумской области", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, силы ПВО во время массированной атаки россиян 9 марта сбили крылатую ракету в районе Прилук Черниговской области.

Напомним, Россия во время атаки 9 марта выпустила по Украине 81 ракету и 8 дронов-камикадзе. Почти половина враждебных целей сбили силы ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война в Украине
NEWS
ПВО, 590 окупантов и полдесятка танков: Генштаб обновил потери россиян
ПВО, 590 окупантов и полдесятка танков: Генштаб обновил потери россиян
DAILY
Год издевательств и угроз. Как живут украинцы на оккупированных Россией территориях
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Год издевательств и угроз. Как живут украинцы на оккупированных Россией территориях