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Сили оборони збили ракету в районі Прилук Чернігівської області (фото уламків)

Фото: Сили оборони збили ракету в районі Прилук Чернігівської області (t.me/ok_pivnich1)
Автор: Марія Кучерявець

Українські захисники під час масованої атаки росіян 9 березня збили крилату ракету в районі Прилук Чернігівської області. Її уламки показали в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".

"Уламки крилатої ракети, яку збили Сили оборони Сіверщини в районі Прилук", - йдеться в описі під фото.

Фото: Сили оборони збили ракету в районі Прилук Чернігівської області (t.me/ok_pivnich1)

Нагадаємо, що цієї ночі під час масованої атаки росіяни запустили по Україні 81 ракету різного базування та 8 безпілотників "Шахед".

При цьому Сили ППО збили 34 крилаті ракети (Х-101/Х-555 і "Калібр") і чотири з восьми дронів-камікадзе. Вісім авіаракет Х-31П та X-59 до цілей не долетіли. "Кинджали", ракети Х-22 та ракети систем С-300 приземлити не вдалося.

Додамо, що під ворожою атакою опинилися об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. А саме в Києві, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Житомирській та Вінницькій області.

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